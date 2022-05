Oggi a Taurianova la visita del ministro della salute on. Roberto Speranza per ricordare la figura umana e politica di Walter Schepis scomparso il 14 maggio 2004 in un incidente stradale a Roma. Per ricordare il giovane dirigente della sinistra giovanile sono arrivati i vertici del Pse europeo, parlamentari, consiglieri regionali e sindaci da tutta la. Calabria.

GUARDA LA MANIFESTAZIONE INTEGRALE