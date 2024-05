Per Crosetto dimissioni previste nel fine settimana

ROMA (ITALPRESS) – Le condizioni di salute del ministro della Difesa Guido Crosetto sono in continuo miglioramento.

Sebbene il quadro clinico e gli esami effettuati in corso non destino alcuna preoccupazione – si legge in una nota -, il ministro rimarrà ancora qualche giorno in ospedale, solo per ragioni di precauzione. Il team medico ha, infatti, deciso di prolungare il ricovero del ministro Crosetto fino alla fine della settimana. La decisione è stata presa solo per assicurare un completo e sicuro recupero del ministro.

(ITALPRESS).

– Foto Agenzia Fotogramma –