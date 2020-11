Parte il bonus ristorazione. Il contributo a fondo perduto , compreso tra i 1000 euro e i diecimila euro netti viene erogato alle imprese della ristorazione sotto forma di rimborso per l’acquisto di prodotti agroalimentari italiani, vini inclusi . Possono partecipare le attività che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 25% nei mesi compresi tra marzo e giugno 2020 rispetto ai mesi dell’anno precedente. I richiedenti dovranno dimostrare l’acquisto di almeno tre prodotti appartenenti a categorie merceologiche diverse a partire dal 14 agosto. Godranno di una preferenzialità , le richieste riguardanti prodotti DOP e IGP. Per l’accesso ai benefici bisogna , entro il 28 novembre registrarsi sulla piattaforma digitale denominata “ piattaforma della ristorazione “ . La Confartigianato ritiene che si poteva fare di più e meglio anche rispetto alle procedure e comunque anche per questa misura comunica che il competente ufficio dell’associazione è disponibile per le aziende che hanno necessità di informazioni più dettagliate.