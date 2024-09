L’inchiesta della giornalista Francesca Nava di presadiretta di Rai 3 sconvolge le coscienze dei cittadini, l’intervista all’ex primario della cardiologia dell’ospedale di Locri, mette in luce il fallimento della gestione politica della sanità in Calabria. Miliardi di euro, il 70% del bilancio della Regione Calabria per avere questa sanità. Intanto, grazie ai pochi medici e paramedici che con il loro impegno e sacrificio danno luce al settore.

UNA VERGOGNA AVER TOLLERATO PER ANNI QUESTI CARDIOLOGI NEI NOSTRI OSPEDALI…SE CI SONO MEDICI CARDIOLOGI CHE SI RICONOSCONO IN CAPACITA’ PROFESSIONALI ALL’EX PRIMARIO DI LOCRI…GLI CONSIGLIAMO DI LASCIARE LA PROFESSIONE PER IL BENE DEI CITTADINI.

