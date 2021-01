Il Circolo PD di Cittanova esprime grande soddisfazione per l’affermazione della coalizione di centro sinistra alle elezioni per il rinnovo degli organi della Città Metropolitana.

In tale contesto si evidenzia lo straordinario successo del candidato della Piana Giuseppe Ranuccio, sindaco di Palmi, il più votato in assoluto tra tutti gli eletti, sostenuto dai consiglieri comunali del PD di Cittanova, i quali, coerentemente, hanno votato un candidato della coalizione di centro sinistra appartenente a questo territorio.

Il voto degli amministratori comunali evidenzia oltre alla grande partecipazione una forte richiesta di attenzione da parte dei diversi territori della provincia.

Siamo certi che Giuseppe Ranuccio, assieme agli altri eletti del territorio pianigiano e con il coinvolgimento dei rappresentanti elettivi locali e delle forze politiche, sociali e culturali, saprà ben rappresentare le istanze e le aspettative delle nostre comunità e si adopererà affinché vengano ascoltate e recepite le tante problematiche che quest’area vive, per superare anche, attraverso una rinnovata e costante attenzione, lo scollamento percepito tra l’Ente metropolitano e i suoi territori più periferici.

Solo una Città Metropolitana coesa, armoniosa nelle sue diverse parti, naturalmente differenziata nelle sue peculiarità territoriali, ma unitariamente protesa ad uno sviluppo unitario, potrà percorrere la strada di un progetto fondato sull’idea di sé stessa e capace di guardare al futuro.