Ci sono pervenute innumerevoli segnalazioni da parte di cittadini che lamentano un’eccessiva lentezza nella funzionalità del Postamat e la chiusura pomeridiana degli sportelli dell’ufficio Postale di Cittanova.

Presso altri Comuni calabresi e della provincia di Reggio Calabria Poste Italiane ha provveduto alla sostituzione dei vecchi apparati con macchine di ultima generazione, che oltre alla velocità operativa danno anche la possibilità di fruire di servizi aggiuntivi come il pagamento dei bollettini di conto corrente.

Considerata la numerosissima utenza che quotidianamente fruisce del succitato servizio e la circostanza che quanti si recano presso gli uffici postali del luogo, oltre a dover essere muniti degli appositi strumenti di protezione individuali contro il Covid-19, devono mantenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici, con lunghe file all’addiaccio, che nella sala aperta al pubblico,

con la presente siamo a richiedere all’Azienda di Poste Italiane:

– la sostituzione presso l’Ufficio Postale di Cittanova del vecchio Postamat con uno sportello automatico di ultima generazione, dotato di moderni dispositivi di sicurezza, tra cui il macchiatore di banconote, che rende inutilizzabile il denaro sottratto in caso di atto vandalico, nonché, a maggior tutela della clientela, del nuovo sistema elettronico “antiskimming”, per impedire la clonazione delle carte di credito. Un nuovo sportello automatico, dotato di una maggiore velocità operativa e di nuovi servizi aggiuntivi, snellirebbe enormemente anche le lunghe file agli sportelli in sala;

– il ripristino dell’apertura pomeridiana degli sportelli dell’Ufficio postale.

Interpretando l’unanime richiesta proveniente dai nostri concittadini, rivolgiamo una forte sollecitazione all’Azienda di Poste Italiane affinché voglia riservare la necessaria attenzione a tale indubitabile e fondata istanza segnalata e confidiamo, nell’ambito di un non più procrastinabile piano di modernizzazione delle strutture sui territori locali, in un rapido intervento atto a porre fine ai disagi patiti dall’utenza dell’Ufficio Postale di Cittanova e dalla nostra comunità locale.

In attesa di un vostro positivo riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.