Il circolo PD di Cittanova esprime grande soddisfazione per l’approvazione del Regolamento comunale che prevede il varo del Baratto Amministrativo nel nostro comune.

Una misura fortemente voluta dal Partito Democratico cittadino e condivisa dalla coalizione, dal forte valore sociale e solidale nonché di promozione della partecipazione e della cittadinanza attiva.

Il provvedimento, presentato nell’ultime seduta del Consiglio Comunale dall’assessora alle politiche sociali Marianna Iorfida, è stato approvato solo dai rappresentanti della maggioranza ed ha avuto, incomprensibilmente, il voto contrario dei rappresentanti dei due gruppi di opposizione, “Viva Cittanova Viva” e “Per Cittanova 4.0 Cannatà Sindaco”.

Si tratta di un nuovo strumento di sostegno concreto alle famiglie in difficoltà, teso ad aiutare soggetti, singoli o riuniti in associazione e famiglie che in un particolare momento possono venirsi a trovare in una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento dei tributi, esentandoli dal pagamento di tributi comunali quali IMU, TASI, TARI, sanzioni amministrative, in cambio della propria prestazione di pubblica utilità a favore della comunità cittadina.

I cittadini, in maniera singola o associata, potranno intervenire sulle aree verdi pubbliche, piazze o strade indicate dal Comune o proposte dagli stessi, svolgendo attività di pulizia, abbellimento, manutenzione o valorizzazione, attraverso iniziative culturali di vario genere, riconducibili al decoro urbano o alla cultura.

L’Amministrazione Comunale si dota così di uno strumento che costituisce espressione del contributo concreto dei cittadini al benessere della collettività, così da realizzare forme di cittadinanza attiva, di partecipazione e di solidarietà, con l’obiettivo di radicare e consolidare nella nostra comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando quel rapporto di fiducia tra la collettività e l’istituzione locale e tra i cittadini stessi.

Una scelta che mira a tutelare il diritto di ciascun nucleo familiare di preservare le risorse economiche per i bisogni primari, garantendo allo stesso tempo il rispetto delle regole nel pagamento dei tributi, cercando di ricercare una modalità idonea che concili l’obbligo del pagamento dei tributi con le effettive disponibilità economiche del nucleo familiare.

Una misura quanto mai opportuna, soprattutto a seguito della crisi determinata dalla pandemia che ha prodotto profondi contraccolpi economici, con effetti pesanti sull’economia del paese ed in particolare sul nostro già fragile tessuto sociale e produttivo.

Adesso, approvato il regolamento comunale sul Baratto Amministrativo, l’impegno dell’Amministrazione Comunale sarà quello di prevedere e stabilire nel prossimo assestamento di bilancio di previsione l’importo che il Comune è disposto ad accettare in sostituzione dell’imposta, così da far partire questo nuovo strumento a favore dei cittadini.

Da parte nostra, continua l’impegno, assieme all’Amministrazione Comunale, per corrispondere agli urgenti bisogni della comunità cittadina e di coloro che soffrono di più gli effetti della crisi economica, affinché nessuno di loro rimanga indietro.