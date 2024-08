Dopo le scosse di terremoto di due giorni fa, questa mattina a Pietrapaola, in provincia di Cosenza, si è verificato un incidente violentissimo lungo la Statale 106 all’altezza. Otto le persone coinvolte, in una delle vetture è presente anche una bambina rimasta illesa. In corso la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’accaduto avvenuto attorno alle 5. Lo scontro ha interessato due autovetture, un Doblò e una Golf. Su quest’ultima, viaggiavano cinque ragazzi di Mirto Crosia, mentre sull’altra era in viaggio una famiglia di origini tedesche. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono subito intervenute le ambulanze del Suem 118 di Corigliano-Rossano, Cariati e Cirò Marina che hanno immediatamente prestato soccorso ai feriti. Si registrano lunghe code lungo la SS106 in entrambe le direzioni.