DI CLEMENTE CORVO

La stroncatura (struncatura in dialetto) con acciughe e pangrattato e la variante piccante con n’duha sarà’ la protagonista indiscussa della sera del 7 agosto sul lungomare.

Questa X edizione vede impegnati donne e uomini dietro ai fornelli in quello che è diventato un appuntamento immancabile per i cittadini Gioiesi ed i vacanzieri che, anno dopo anno, diventano sempre più numerosi .

Anche quest’anno il ricco vassoio ,che si potrà gustare comodamente seduti difronte al mare ,propone menu’ a base di stroncatura con duplice condimento, un panino con salumi autoctoni, acqua vino caffè e un gustoso amaro del Capo servito ghiacciato.

Un evento, quello del 7 agosto, che si pone l’obiettivo di deliziare i commensali in un clima festoso e fortemente rievocativo degli antichi sapori .

Il Presidente dell’associazione ProGioia -Luciano Mangione -si dice soddisfatto del successo riscosso dalla sagra negli anni scorsi assicurando la cura attenta anche ai più piccoli dettagli al fine di rendere la serata un percorso enogastronomico all’insegna di sapori che si faranno ricordare.

Appuntamento sul lungomare di Gioia Tauro dalle 20.00 di mercoledì 7 Agosto per fare il pieno di gusto in una esperienza culinaria da non perdere!

