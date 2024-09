Si è tenuta nei giorni scorsi l’Assemblea delle cooperative del settore Agroitticoalimentare di Legacoop Calabria. All’importante appuntamento erano presenti, oltre i Presidente ed i consiglieri di amministrazione delle più importanti cooperative agricole e della pesca, il Presidente Regionale di Legacoop Calabria, Lorenzo Sibio, ed i vice Presidenti: Maurizio De Luca e Claudio Liotti.

Presenti anche i vertici nazionali di Legacoop, Cristian Maretti, Presidente Nazionale di Legacoop Agroalimentare ed Angelo Petruzzella, Vice Presidente, Sara Guidelli, Direttrice Nazionale, Elena Ghezzi direttrice del settore pesca ed Eraldo Rambaldi Presidente del Consorzio Mediterraneo. Tutti a testimoniare l’attenzione dell’organizzazione verso il nostro territorio ed il riconoscimento per quanto in questi anni fatto dalle cooperative calabresi.

L’assemblea si è aperta con i saluti del Presidente Regionale Lorenzo Sibio e la relazione introduttiva del responsabile regionale Agroitticoalimentare Claudio Liotti.

A seguire le due tavole rotonde che hanno evidenziato e discusso le problematiche e le relative proposte del movimento cooperativo per il comparto agroalimentare e la pesca, partendo dall’analisi delle criticità presenti, con la sfida di andare oltre l’idea di “sviluppo locale” per individuare tutte quelle opportunità che si potrebbero creare dentro un campo comune nazionale fatto di filiere settoriali e/o intersettoriali.

I lavori, hanno registrato la presenza di Raffaello Greco, Commissario Ente Parchi Marini della Calabria e la proficua ed importante partecipazione dell’Assessore Regionale all’Agricoltura On.le Gianluca Gallo, che ha sottolineato l’importanza ed il ruolo propositivo e collaborativo svolto da Legacoop Calabria nel confronto politico con l’Assessorato da lui guidato.

La giornata si è conclusa nel pomeriggio con la parte riservata ai delegati che a fine del dibattito apertosi tra i presidenti delle cooperative, servito a tracciare e rimarcare il percorso da seguire, all’unanimità hanno eletto quale nuovo responsabile del settore agroitticoalimentare, Leandro Caccamo Presidente dell’O.P. Pianagri e quale coordinatore del settore regionale della pesca Antonio Orlando.

L’Assemblea ha poi concluso gli adempimenti congressuali con l’elezione del nuovo coordinamento regionale del comparto agroitticoalimentare di Legacoop Calabria composto da 19 Presidenti di cooperative agricole e pesca ed i 7 delegati che parteciperanno al Congresso Nazionale in programma a Roma nelle giornate del 2 e 3 di ottobre p.v.