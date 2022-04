Il gruppo consiliare regionale del Partito Democratico ha ratificato le dimissioni del capogruppo Nicola Irto e designato all’unanimità Domenico Bevacqua come suo successore.

Una scelta che Irto aveva già annunciato al momento della sua elezione a segretario regionale per dedicarsi a tempo pieno alla riorganizzazione del partito in Calabria.

«C’è la necessità – ha detto il segretario – di un impegno totale sia in segreteria regionale che alla presidenza del gruppo consiliare, per questo mi sono dimesso da quest’ultimo ruolo, affidandolo insieme ai colleghi consiglieri a Domenico Bevacqua che già nella scorsa legislatura aveva guidato il gruppo regionale. La rigenerazione del Partito Democratico della Calabria è l’obiettivo che mi sono dato candidandomi alla segreteria, mi dedicherò con molta attenzione al suo raggiungimento».