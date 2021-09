“Salutiamo con soddisfazione la decisione di Sergio Abramo, politico prestigioso e amministratore di rara competenza che ha fatto della sua città un modello amministrativo per tutti i comuni calabresi, di aderire con il suo gruppo al progetto politico di ‘Coraggio Italia’, che giorno dopo giorno dimostra di essere attrattivo di energie importanti su tutta la Calabria.

L’ambizione delle idee, il pragmatismo dei progetti e la determinazione nella creazione di una classe dirigente, sono la cifra distintiva di ‘Coraggio Italia’ che, ne siamo certi, sarà la vera sorpresa fin dalle prossime elezioni regionali e per il futuro. La scelta delle persone che decidono di avvicinarsi e sostenere ‘Coraggio Italia’ conferma la serietà del nostro progetto, improntato allo sviluppo del territorio con una visione organica e innovativa”.

E’ quanto dichiara l’avv. Pasquale IMBALZANO, Dirigente ed esponente politico di Coraggio Italia per la Provincia di Reggio Calabria, candidato alle prossime elezioni regionali.