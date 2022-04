La Pasqua è una festa religiosa molto amata da tanti, soprattutto i più piccoli. Anche quest’anno è arrivata, e perché non renderla più divertente per tutti? Organizzare piccole attività oppure attuare delle variazioni alle tradizioni più comuni potrebbe essere la scelta migliore per avere una Pasqua 2022 fantastica. Ma vediamo un po’ quali sono le tradizioni pasquali e come renderle originali.

Le tradizioni di Pasqua

Momento perfetto per stare in famiglia, la Pasqua è tradizionalmente una festività per stare “con i tuoi”, tendenzialmente per il pranzo. Pasquetta, invece, ovvero il lunedì di Pasqua, è solitamente dedicato alle scampagnate e i momenti all’aria aperta, dunque ai pic nic e le mangiate a base di avanzi.

Trattandosi di una festa dell’inizio della primavera, infatti, in molti desiderano passare del tempo all’esterno. Che si tratti di mare, montagna o campagna, infatti, c’è un’opzione adatta a tutti i gusti e tutte le località.

Oggi come oggi, al di là delle mangiate di gruppo e delle tradizioni di ogni paese, la Pasqua è anche regali e lavoretti. Tra i regali sicuramente predominante è l’uovo di cioccolata, ormai tradizione principale e tanto desiderato sia dai piccoli che dai grandi.

Idee per rendere la Pasqua originale

Tra le migliori idee per rendere la propria Pasqua un po’ più originale c’è quella di coinvolgere i più piccoli nella realizzazione di una serie di lavoretti che andranno a decorare la casa e arricchire il momento in compagnia.

Ad esempio, si potrebbe decidere di creare delle ghirlande a tema pasquale e primaverile, perfette per metterle fuori dalla porta, come in un buffo richiamo alla tradizione natalizia. Oppure si potrebbero preparare dei centrotavola con materiali riciclati, oppure attraverso l’utilizzo di prodotti da cancelleria colorati, come possono essere cartoncini e nastrini.

Di idee ce ne sono tante, in tal senso: basti pensare a tutte le particolari invenzioni come i vasetti a forma di coniglietto, oppure i segnaposto-origami fatti direttamente con i fazzoletti a forma di animaletto pasquale.

Ma non solo: si potrebbe decidere di dare un tocco di brio alla casa con dei fiori di campo oppure delle composizioni colorate. Una particolarità che sicuramente oggi verrebbe molto apprezzata, anche perché non è più così comune come una volta avere fiori in casa.

Idee culinarie divertenti per la Pasqua

Ma non solo lavoretti. Anche dal punto di vista culinario si può cercare di uscire dagli schemi. Ad esempio, potrete decidere di esplorare le tradizioni culinarie pasquali di altre culture.

Una proposta interessante sarebbe quella di fare i cosiddetti hot cross buns anglosassoni, dei panini morbidi dolci con uva sultanina, ribes o frutta candita tipici del periodo pasquale.

Per quanto riguarda il salato, invece, in Spagna si mangia pesce: un caso interessante è quello del bacalao al pil-pil, ovvero il baccalà con una crema somigliante alla maionese ma che è ricavata dall’emulsione della gelatina del pesce e l’olio.

In Polonia, invece, si mangia lo Zurek, ovvero una zuppa a base di farina di riso, salsiccia, carote e spezie. La particolarità di questo piatto è che è servito direttamente dentro una forma di pane.

Se, invece, siete mai stati in Romania, saprete che il piatto tipico della festa è la cosiddetta Pasca, ovvero una specie di pane dolce con formaggio e uva sultanina. La sua forma e il suo colore, che somiglia al sole, ha valore simbolico, e rappresenta la vita.

Cosa regalare per Pasqua 2022?

Lavoretti, decorazioni, cibo e tante ragioni per festeggiare. Pasqua 2022 sarà sicuramente un momento particolarmente importante per vivere al meglio una festività che, purtroppo, negli ultimi anni non è stata così felice.

Dopo il pranzo, dunque, arriva un altro momento importante un po’ per tutti, ovvero quello dei regali. A parte i segnaposto e gli altri lavoretti, quindi, bisogna attivarsi un po’ per capire cosa si dovrà lasciare ai propri commensali a fine pasto. A differenza del Natale, non c’è nessun obbligo di fare regali impegnativi, ma è buon uso fare quantomeno un pensierino.

Così in molti in genere optano proprio per le famose uova di Pasqua: ormai ce ne sono di tutti i tipi e dimensioni, come si può vedere dalle opinioni dei consumatori sugli e-commerce di prodotti dolciari e idee regalo. Ma non solo. Alcuni, ad esempio, potrebbero preferire dei pacchetti colomba più spumante, oppure altri prodotti dolciari come gli ovetti confettati e i coniglietti di cioccolata.

Se, invece, si volesse fare un regalo non dolce, si può sempre decidere di regalare un cesto di prodotti tipici, oppure qualcosa di più personale. Chiunque sarà sicuramente felice di ricevere un pensiero più personale che, anche se non riflette del tutto lo spirito pasquale e l’idea della sorpresa all’interno dell’uovo, vale molto come simbolo di affetto e di cura nei confronti dell’altro.