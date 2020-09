Partorisce in volo con lʼaiuto del personale: figlio volerà gratis a vita con la compagnia

Una passeggera, Hiyam Nasr Naji Daaban dello Yemen, ha partorito un bambino a bordo del volo MS777 di un Boeing 737-800 (registrato SU-GEK) della compagnia Egyptair partito da Il Cairo e diretto a Londra Heathrow. A causa del travaglio, l’equipaggio ha dichiarato un’emergenza medica, deviando il volo su Monaco, in Germania. La donna, ha dato alla luce il figlio molto prima di atterrare all’aeroporto tedesco, grazie anche all’aiuto del personale di volo. La neo mamma aveva avuto le prime contrazioni poche ore dopo il decollo. Atterrati a Monaco, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, mamma e figlio sono stati visitati dagli operatori sanitari che li hanno trovati in buone condizioni. Il volo poi è ripartito con circa 90 minuti di ritardo, come comunicato dalla compagnia stessa attraverso i propri canali. La compagnia aerea di bandiera egiziana, ha deciso di festeggiare l’avvenimento regalando al neonato un lasciapassare per volare gratis a vita sui velivoli Egyptair..