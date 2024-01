“Buon lavoro alla nuova giunta Falcomatà, a tutti gli assessori del Partito Democratico e alle donne Anna Briante e Lucia Nucera. Siamo certe che sapranno dare alla città i necessari nuovi stimoli, dopo anni di impegnativo lavoro nel correggere i guasti di un passato a guida centrodestra. Ringraziando chi in questi anni si è speso in tal senso e che oggi lascia spazio a nuove energie”.

Così Barbara Panetta, coordinatrice della Conferenza delle Donne democratiche dell’area metropolitana di Reggio Calabria.

“Siamo particolarmente soddisfatte per la designazione di Briante, membro della conferenza, quale assessore alle Pari Opportunità, tra le altre importanti deleghe.

Riconoscendole grandi qualità umane e professionali siamo certe che saprà rappresentare al meglio le istanze dei cittadini negli ambiti di sua responsabilità. La Conferenza metropolitana delle Donne democratiche ne sosterrà l’impegno e la proposta politica”.