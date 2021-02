La Regione Calabria ha prorogato come previsto dalla normativa nazionale le concessioni balneari fino al prossimo 2033. La circolare dispositiva firmata dall’assessore Orsomarso, recepisce quanto approvato dal Consiglio regionale e su iniziativa tra gli altri, del consigliere Nicola Paris. Tale disposizione punta al rilancio del settore turistico e, soprattutto, tende a contenere i danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza Covid-19 a carico dei concessionari demaniali che intendono proseguire la propria attività con uso di beni del demanio marittimo.

“L’emergenza sanitaria ha messo a dura prova molti settori turistici regionali – afferma il consigliere Paris – pertanto, questa iniziativa sinergica tra Consiglio e Giunta è la dimostrazione di come sia importante che le istituzioni recepiscano le istanze delle varie categorie imprenditoriali e di conseguenza, adottino scelte amministrative volte alla tutela degli interessi dei cittadini. Esprimo la mia soddisfazione per aver contribuito a raggiungere un ulteriore obiettivo di buona politica e di buona prassi amministrativa. Ringrazio l’assessore Orsomarso per la sollecitudine e disponibilità dimostrata”.