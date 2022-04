«Sono contento che Lega e Forza Italia abbiano deciso di sostenere il professor Valerio Donato quale candidato sindaco di Catanzaro. Adesso gli elettori di centrosinistra e di tutta l’area progressista hanno una certezza: presto Salvini salirà sul palco per abbracciare il nuovo acquisto ed invitarlo al Papeete, oppure ad una scampagnata a Przemysl con t-shirt indosso». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Paolo Parentela, che aggiunge: «Donato diventa dunque l’uomo dei conservatori e dei liberali, dopo un passato da comunista che lo seguirà per tutta la campagna elettorale. Si tratta di una conversione in piena regola: da “Bella ciao” a “Va, pensiero”. Del resto, è frequente il vizio di sconfessarsi pur di vincere, anche se si tratta di liquidare al volo una storia politica diametralmente opposta a quella della Lega». «Donato – continua il parlamentare del Movimento 5 Stelle – entra pure nel club azzurro. Magari parteciperà al prossimo matrimonio finto di Berlusconi, se dovesse andargli male, come credo». «Al di là delle battute, opportune perché il sostegno del centrodestra a Donato suscita ilarità, il dato politico è che adesso – conclude Parentela – possiamo costruire meglio il nostro progetto con Nicola Fiorita, coinvolgendo ancora di più riformisti, progressisti e società civile che vogliono una Catanzaro dei cittadini e quindi rifiutano inciuci e teatri della vecchia politica».