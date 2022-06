Un’ottima notizia quella che arriva dal lavoro che la direzione del Museo ha svolto e vorrà fare in futuro per risolvere l’annoso problema dell’allagamento delle antiche città del Parco Archeologico di Sibari.

Le segreterie regionali della CGIL e della Filcams nell’apprezzare l’impegno della direzione del Parco e quanto si sta facendo per farlo rinascere, sostengono e sosterranno ogni azione utile al rilancio dei beni archeologici e culturali della Calabria.

Siamo interessati a costruire una grande iniziativa per mettere in sinergia la politica con le buone risorse presenti nel territorio per rilanciare il settore del Turismo come opportunità per il Lavoro ed i diritti in Calabria.

Nel frattempo abbiamo interessato il presidente Occhiuto e presto lo faremo con il Ministro Franceschini per fare ripartire una campagna di scavi nei siti archeologici calabresi tra i quali quello di Sibari.