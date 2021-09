L’attesa è trepidante e l’esordio non ha deluso le aspettative anzi, è stata una grande gioia quella che ci ha trasmesso la “nostra” Enza Petrilli, atleta di tiro con l’arco, orgoglio di Taurianova che partecipa alle Paralimpiadi Tokyo.

Dopo la qualificazione agli ottavi stanotte intorno alle 3.45 ci sarà l’attesa gara alle Paralimpiadi per cercare l’impresa.

Taurianova è tutta con lei e la grande dimostrazione di affetto si evince attraverso i canali social e anche nelle strade della città. Un tifo che unisce all’unisono per una ragazza che ha fatto della sfortuna una grande virtù dando prova con il proprio coraggio che la possibilità di “rinascere” esiste per davvero.

Stanotte e come sempre… Forza Enza!

(GiLar)