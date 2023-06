Papa “Prego per le vittime dell’incidente ferroviario in India”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho rivolto la mia preghiera per l’incidente ferrovisario avvenuto due giorni fa in India. Sono vicino ai feriti e ai familiari delle vittime”. Lo ha detto Papa Francesco al termine dell’Angelus a Piazza San Pietro. Il Santo Padre ha quindi affidato alla Madonna la “cara e martoriata Ucraina, flagellata dalla guerra”. Bergoglio ha infine invitato i fedeli che affollavano la piazza a “non dimenticare di pregare per me”.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).