Papa “Continuiamo a pregare per la pace”

ROMA (ITALPRESS) – “Vi invito a unirvi alla mia preghiera per la liberazione, senza condizioni, di tutte le persone attualmente sequestrate in Colombia. Questo gesto, che è un dovere davanti a Dio, favorirà anche un clima di riconciliazione e di pace nel Paese. Sono molto vicino alle popolazioni della Repubblica Democratica del Congo colpite nei giorni scorsi da inondazioni. E per favore continuiamo a pregare per la pace; per la pace in Ucraina, in Palestina, Israele e nel mondo intero”. Così Papa Francesco al termine dell’Angelus in piazza San Pietro rivolgendosi alla folla presente.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –