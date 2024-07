Rispondere alle farneticazioni ascoltate nel video in circolazione sui social da parte del dottor Vittorio Feltri è tra il dovere e la voglia di ignorare, infatti non è la prima volta che lo stesso si rende protagonista di offese nei confronti di Cittadini o intere Comunità meridionali, ci si chiede se lo fà provocatoriamente e in cerca di risposte da parte degli offesi, ben sapendo che le risposte non sarebbero mancate o perché in malafede e quindi recidivo nella provocazione delle popolazioni del Sud.

Comunque sia è inaccettabile assistere a tali provocatorie offese da parte di chi, per la funzione che ha svolto e continua a svolgere, forma coscienze e dovrebbe trasmettere cultura. È quanto dihiara in una nota il segretario cittadino del P.S.I. di Catanzaro Masino Paonessa. Non sfugge a nessuno, continua Paonessa, che tali dichiarazioni offensive nei confronti del Sud e del modo di vestire delle “cameriere di Catanzaro“ avvengono all’indomani dell’approvazione del disegno di legge sull’autonomia differenziata benevolmente accolta dallo stesso e che produrrà un ulteriore divario tra la parte ricca del Paese, grazie anche al lavoro e al sacrificio di milioni di migranti del Sud, e la parte più sfruttata, derubata e impoverita dalle forze del capitalismo settentrionale.

Inserire all’interno di un commento politico il modo di vestire dell’Eurodeputata Ilaria Salis e paragonarlo alle “Cameriere di Catanzaro“ offende non solo il lavoro umile che le Signore svolgono ma anche e soprattutto la dignità delle persone.

Come Socialisti, conclede il Segretario cittadino Masino Paonessa, invitiamo il Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, il Presidente della Provincia Amedeo Mormile e il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto a voler speditamente intraprendere tutte le iniziative atte a difendere le donne e la città di Catanzaro, capoluogo di Regione dalle irricivibili offese del dottor Vittorio Feltri.