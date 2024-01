Paolini al 3° turno Australian Open, 4 azzurri eliminati

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini è l’unica italiana oggi in campo ad accedere al terzo turno degli Australian Open. Fuori, invece, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto nel tabellone femminile, Lorenzo Sonego e Giulio Zeppieri in quello maschile.

La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 31 Wta e 26^ testa di serie, si è imposta in due set (6-2, 6-3) sulla tedesca Tatjana Maria, numero 42 del ranking, conquistando per la prima volta il terzo turno a Melbourne. Eliminata, invece, Martina Trevisan, numero 59 Wta, sconfitta con un duplice 6-4 dalla francese Oceane Dodin (95). Fuori anche Elisabetta Cocciaretto che si arrende in tre set alla statunitense Emma Navarro, 26esima nel ranking e 27esima testa di serie, che ha vinto in rimonta per 4-6, 6-3, 6-3.

Niente da fare anche per Lorenzo Sonego e Giulio Zeppieri. Non basta un’ottima prestazione al piemontese, numero 46 Atp, per fermare Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, seconda testa di serie, si è imposto in quattro set con il punteggio di 6-4, 6-7 (3), 6-3, 7-6 (3).

Ne servono cinque, invece, a Cameron Norrie per regolare Giulio Zeppieri. Il 22enne di Latina, numero 133 Atp, esce a testa alta, mettendo in grande difficoltà la 19esima testa di serie e numero 22 Atp, che alla fine si è imposto in cinque set dopo oltre tre ore e mezza di gioco: 3-6, 6-7, 6-2, 6-4, 6-4 i parziali.

