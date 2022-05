«Emira Ciodaro rappresenta l’unica candidata credibile e capace di garantire un governo civico forte, stabile e innovativo alla comunità di Paola. Una candidata Donna, con in mente idee chiare, con un programma semplice ma efficace con una visione e una prospettiva territoriale d’insieme. Servizi ma anche nuovi progetti concreti volti a rilanciare le politiche per il lavoro e per il turismo. E poi un occhio attento alle dinamiche sociali e del welfare che soprattutto in questo particolare momento storico, imperversato da crisi e costanti venti di emergenza, hanno bisogno di essere amministrate con rigorosità ma anche con cuore materno. Insomma, una persona che sappia costruire con una visione chiara la Paola del domani. La donna giusta nel momento giusto!»

È questo l’endorsement che l’ex sindaco Antonio Pizzini lancia a sostegno della candidata a sindaco per la coalizione Paola Domani, Emira Ciodaro. E lo fa da una postazione privilegiata e strategica, quale co-fondatore e componente della segreteria nazionale de ll Coraggio di Cambiare l’Italia, il movimento di ispirazione liberale e riformista presieduto da Giuseppe Graziano, presidente per la seconda legislatura consecutiva del Gruppo UDC nel Consiglio regionale della Calabria.

«Il Coraggio di Cambiare l’Italia – aggiunge Antonio Pizzi – in vista delle prossime elezioni amministrative di Paola ha scelto con convinzione e determinazione da che parte stare. E la parte giusta è quella che sostiene la candidatura a sindaco di Emira Ciodaro. È un’opportunità importante per la città di Paola di cambiare passo, di attivare una interlocuzione diretta e costante con tutte le sfere istituzionali. Da cittadini della comunità di San Francesco, abbiamo una consapevolezza: Emira Ciodaro – precisa l’esponente del CCI – è l’unico sindaco possibile, l’unica personalità politica che ad oggi, con una sua vittoria, consentirebbe di chiudere quella grande, importante e strategica “filiera istituzionale” che possa consentire alla Città di Paola di avere un’interlocuzione diretta e autorevole con tutti gli enti sovracomunali, dalla Provincia al Governo centrale passando, appunto, dalla Regione. Riteniamo che questo sia un elemento essenziale se si vuole garantire ai cittadini una consiliatura solida ma soprattutto votata al raggiungimento di risultati ed obiettivi concreti. Noi – conclude Pizzini – faremo la nostra parte per sostenere, senza pretese né rivendicazioni, questo progetto politico che riteniamo il più forte e credibile. Con Emira Ciodaro per portare una donna forte e capace alla guida di Paola»