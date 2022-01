“Il 22 maggio del 2021 eravamo lì a protestare contro chi voleva svendere il nostro territorio ed aveva cercato di investire le risorse in arrivo verso un’altra provincia. Bene è notizia, di poche ore fa, che la RFI ha inviato al Comitato speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il progetto per la realizzazione della nuova Galleria Santomarco. L’intervento risulta già finanziato, con risorse di ben 1,2 miliardi di euro provenienti dal Fondo Nazionale Complementare. L’opera si svilupperà per un’estensione di circa 22,2 km, interconnessioni comprese, di cui circa 17 km in galleria. Grazie ai ragazzi e alle ragazze, ai cittadini liberi che quella mattina erano lì con noi a rivendicare un diritto, un nostro diritto. Questa si che è una bella domenica, una domenica in cui vince la libertà delle idee”. È quanto afferma Graziano Di Natale, già Segretario-Questore dell’assemblea regionale della Calabria, esponente politico della città del Santo.