Si terrá martedì 13 agosto l’ undicesima edizione dello ” Sciammisciu d’ oro” il premio alla calabresitá femminile. La kermesse si svolgerà anche quest’anno a Palmi, paese che in un certo senso ha adottato il premio vista anche la risonanza della folta presenza di pubblico.

L’organizzatrice del premio, l’instancabile Silvana Ruggiero, anche quest’ anno è andata alla ricerca di donne calabresi che si sono contraddistinte in vari campi. Tanti i temi che grazie alle premiate verranno toccati, violenza sulle donne, disabilità , volontariato, donazione organi, immigrazione, legalità, mondo dello spettacolo, ecc..

Tra le statuette che verranno consegnate ci sarà anche un premio speciale per il talento dei giovani.

La serata sarà presentata dal giornalista Gianluca Scopelliti ed allietata dalla voce di Fabiana Princi e dalle coreografie della scuola di danza ASD OlimpiAD Maiora.

“Sono sicura che anche quest’ anno non mancheranno le emozioni ed i messaggi positivi – dichiara la Ruggiero – ringrazio l’ Amministrazione del Comune di Palmi per la disponibilità ad ospitare il premio.”

Appuntamento quindi il 13 agosto alle ore 21,30 presso Piazza Amendola a Palmi per una serata entusiasmante.