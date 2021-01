Di Sigfrido Parrello

“La satira ci rende fieri, come se ci riconoscesse uno stato civile artistico, un diploma che ci sollevi dalla mediocrità e dal grigiore…” scriveva il grande Ennio Flaiano: una citazione perfettamente calzante allo spirito che anima la straordinaria matita di Saverio Petitto, presidente dell’Associazione culturale e sociale Prometeus di Palmi, autore delle bellissime e travolgenti vignette di “Votalatrippa IV”. Il libro, edito dalla nota e apprezzata Associazione palmese, è andato a ruba in pochi giorni.

Un volume di circa 300 pagine (come sempre, un lavoro di squadra dei soci Prometeus), attentamente composto e rilegato -rappresenta la prima parte di una edizione, dal titolo “Il regno di Renuccio e Sua maestà il coronavirus”, a cui farà seguito un secondo volume la cui uscita è in programma nel 2022.

Il tema che fa da fil rouge sono i grandi film; e proprio dalle locandine delle storiche pellicole cinematografiche sono ispirati gli scenari dove è impressa l’umanità ritratta magistralmente e con vera genialità da Saverio Petitto: dalla gestione amministrativa del Sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio agli aneddoti più bizzarri di tutto il periodo del lockdown, dovuto alla pandemia, in Italia.

La collana “Votalatrippa”nasce nel 2007, e da subito segna un successo senza precedenti. “L’abbiamo fatto, -sottolinea il presidente della Prometeus Saverio Petitto- anche se il campo della satira è particolarmente insidioso, usando sempre un’ironia mai volgare e il rispetto per i personaggi presi di mira. Ci auguriamo -afferma Petitto- che il lettore non percepisca solo un gioco burlesco, ma tragga anche delle riflessioni di carattere politico, cercando di capire, attraverso la rappresentazione, gli errori e le buone cose fatte dalle forze politiche votate dai cittadini”. Innumerevoli sono stati i messaggi di apprezzamento da parte dei lettori, tra tutti, le impressioni e le parole emblematiche di Antonino Bonaccorso, che scrive: “Nello sfogliare le pagine, soffermarmi, e leggerne il contenuto è stato tutto un susseguirsi di bei momenti divertenti ma anche di profonda riflessione (…)Non c’è spazio per la noia. C’è tutto ciò che il cittadino palmese e calabrese deve sapere della Terra in cui vive (…) L’associazione culturale ha racchiuso in queste pagine tutto ciò che serve per inserirci culturalmente, emotivamente e spiritualmente nel tessuto sociale in cui viviamo”.

Una grande soddisfazione per i soci Prometeus artefici dell’accurato lavoro: una perla che si aggiunge alle tante iniziative di grande spessore, per le quali l’Associazione palmese ha ricevuto riconoscimenti ben oltre i confini regionali. Innumerevoli sono infatti le opere e le attività realizzate in questi anni, non ultima la grande edizione della Varia 2019 che ha segnato la storia della Città di Palmi: un contributo sostanziale e immane alla crescita culturale e sociale della regione, dato con amore smisurato per le proprie radici e per la propria terra.