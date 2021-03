Il fenomeno del sovraindebitamento rappresenta oggi una questione di stretta attualità.

La crisi economico – finanziaria derivante dalla crisi dei cd. Sub prime aveva già notevolmente inciso in negativo sulle condizioni economiche e sociali di un’ampia fascia di popolazione; la pandemia dovuta al Covid – 19 ha ulteriormente aggravato una situazione socio – economica già precaria, investendo trasversalmente professionisti, aziende, imprenditori e “semplici” consumatori, dando luogo alle cc.dd. nuove povertà. L’espressione “nuove povertà” oggi, purtroppo, è caratterizzata da un’ampia diffusione. La crisi economica, la disoccupazione, la precarizzazione del lavoro e la contrazione dei consumi hanno esposto, infatti, sempre più individui, il cd. Ceto medio, coloro che prima della crisi erano inseriti all’interno di una stabile vita sociale e professionale, mentre oggi si confrontano con una situazione di precarietà e/o disoccupazione. Le statistiche presenti nei rapporti Istat ci forniscono, infatti, un’amara fotografia della realtà economica europea ed italiana.

Con l’obiettivo di fornire al soggetto sovraindebitato una concreta e preziosa informazione sui rimedi che l’ordinamento giuridico offre per superare la situazione di sovraindebitamento (Legge 3/2012), alcuni professionisti locali hanno costituito l’Associazione senza fine di lucro “Assodebiti”, con sede in Palmi.

L’associazione ha avuto un immediato riscontro da Parte del Comune di Palmi che si è mostrato immediatamente sensibile alle problematiche sottese al sovraindebitamento di famiglie e imprese ed ha inoltre attivato, in collaborazione con l’Associazione, un importante sportello di ascolto e informazione in favore dei nuclei familiari in difficoltà economica.

Lo sportello offrirà un servizio di segretariato sociale, informativo a titolo gratuito, in favore di chi vive difficoltà dovute al sovraindebitamento del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative nonché di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

Tutte le informazioni sullo sportello sono disponibili nell’area tematica “Servizi Sociali” del sito internet del Comune di Palmi e sul sito dell’associazione Assodebiti.