PALMI, RANUCCIO: DALLA CITTA’ METROPOLITANA 75.000 EURO PER L’AREA DI VIA TOSCANINI

“Pochi giorni fa in Città Metropolitana abbiamo approvato, su mia proposta, la variazione di bilancio di fine anno. Un provvedimento che, tirando le somme al termine dell’esercizio ordinario, ridistribuisce l’avanzo di amministrazione”. Ad annunciarlo sui propri canali social Giuseppe Ranuccio, Sindaco di Palmi e Consigliere Metropolitano con delega al Turismo ed al Bilancio.

“Abbiamo puntato sulla manutenzione degli edifici di tutto il territorio metropolitano, con particolare attenzione alle scuole ed alle strutture sportive, sulla viabilità, sul recupero urbano e sulle manifestazioni culturali e natalizie.

In particolare – prosegue Ranuccio – per quanto riguarda la nostra Città, sono stati stanziati i fondi per uno spettacolo natalizio che si terrà a Palmi il 22 dicembre e per un intervento straordinario sulla palestra del Liceo Scientifico Nicola Pizi.

Inoltre è stato finanziato con 75.000 euro il progetto di riqualificazione urbana Green Revolution dell’area di via Toscanini”.

Il progetto, definito ambizioso, punta all’educazione ambientale ed all’inclusione sociale ed intergenerazionale, costituisce la prosecuzione ideale del progetto Palmi Città Felice.

“Così com’è avvenuto al Macello, alla Cooperativa 101, a Rione Impiombato ed a Pille, mentre programmiamo l’intervento sul nuovo Parco Urbano presso l’area della stazione di Taureana, anche il quartiere che si sviluppa attorno alla Palestra Provinciale “Mimmo Surace” avrà un proprio spazio urbano rigenerato. Coinvolgeremo , peraltro, gli studenti dell’Istituto Tecnico per la progettazione del verde e quelli del Liceo Artistico per il design degli elementi di arredo e dei giochi.

Ringrazio il Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà – chiosa Ranuccio – che, ancora una volta, ha dato ascolto alle istanze della nostra Città”.