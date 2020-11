Nell’ambito dei servizi che la Polizia Locale di Palmi sta svolgendo con il fine di verificare il

rispetto delle misure di prevenzione dell’epidemia da virus Covid-19, una pattuglia

dipendente, transitando nel centro abitato per controllare le persone in giro durante il

lockdown e verificare le motivazioni degli spostamenti, riconoscevano un soggetto che

pochi giorni prima era stato collocato in isolamento domiciliare, con Ordinanza del

Sindaco, perché risultato positivo al covid19. L’uomo stava seduto a prendere il sole su una

panchina pubblica. Nella stessa ordinanza sindacale gli era stato disposto di collocarsi in

isolamento presso la propria abitazione con divieto assoluto di contatti sociali e di

spostamento, reperibile ai fini della valutazione sanitaria da parte del Dipartimento di

Prevenzione dell’A.S.P. di Reggio Calabria. Con estrema cautela e professionalità gli agenti

hanno immediatamente allontanato la persona e lo hanno scortato fino alla propria

abitazione assicurandosi che lo stesso non avesse contatti con alcuno lungo il tragitto e che

si ritirasse in casa. Per tale condotta, che ha messo a serio rischio la salute pubblica, l’uomo

è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e rischia pene molto severe.