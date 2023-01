Domenica 15 gennaio scorso la giovane designer calabra Antonella Cuppari di PALMI durante la trasmissione televisiva “StregaMI” in onda su LabTV canale 84 dt ideata dal produttore e autore Antonio PARCIASEPE per la CinthiAssociazione di Benevento ha ricevuto il prestigioso premio “PERSONALITA’ E AZIENDA DELL’ANNO 2022” il programma è stato condotto dalla bellissima Ally Spada.

Antonella Cuppari, giovane designer Calabria, si trasferisce a Firenze per frequentare il prestigioso Polimoda International Institute Fashion Design & marketing, dove consegue il diploma di Fashion Design.

Finiti gli studi si trasferisce a Bologna per lavoro, lavorando in diversi uffici stili e collaborando con diversi showroom di Milano e case di moda di Firenze.

Dopo la Pandemia ha deciso di rientrare nella sua amata Calabria, in quanto è convinta che per un designer il legame con il proprio territorio sia molto importante, e perché la sua passione, cura e rara maestria che mette nel suo lavoro, è uguale sia se abita al nord che se abita al sud.

Antonella Cuppari è già avvezza ai riconoscimenti, il primo arriva nel 2012 classificandosi prima al concorso “La Grotta dei Desidi” di Amantea, nel 2016 vince un altro concorso “Le note della Moda” a Vibo Valentia e sempre in quell’anno gli viene riconosciuto il “Premio al talento e all’arte” riconosciuto ai giovani calabresi.

Nel 2019 riceve il “Premio Gran Galà della Moda” a Roma e il “Premio alla Moda” in qualità di Fashion Designer, Creative & Art Director di Cuppari Couture nella città di Messina.

Di lei e del suo brand Cuppari Couture se ne parla già su molte riviste di moda e i suoi capi hanno sfilato anche in Venezuela e in Thailandia e presto la vedremo presente con le sue creazioni in nuovi progetti internazionali.