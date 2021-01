Si è svolta ieri a Palazzo San Nicola – sede del Municipio palmese – la cerimonia per la premiazione dei vincitori del Contest Fotografico “Palmi: la Grande Bellezza”, organizzato dall’Associazione Maestrale.

Il Presidente, Avv. Antonio Papalia, ha espresso soddisfazione per il successo dell’iniziativa: “Abbiamo ricevuto 211 fotografie che, grazie ai social network, hanno raggiunto oltre 103.000 persone in tutto il mondo. Si è trattato di una occasione per riscoprire, in un momento particolarmente difficile per tutti, gli angoli più belli di Palmi, ma anche per contribuire in termini di marketing territoriale alla promozione dell’immagine della Città”.

Il Sindaco di Palmi, Avv. Giuseppe Ranuccio, ha ringraziato l’Associazione Maestrale, “per una iniziativa che, attraverso l’arte e la fotografia aiuta a veicolare le più belle immagini della nostra Città. Il contest è arrivato in un momento particolare per la Città e per il mondo ed ha il grande merito di esser riuscito a mostrare Palmi sotto una prospettiva differente, per certi versi inedita, che di sicuro per tutti noi sarà difficile dimenticare. Siamo certi – ha concluso il primo cittadino – che la valorizzazione del territorio passi anche per iniziative di questo tipo, che sfruttano i social network come cassa di risonanza per trasmettere bellezza, in risposta ai tanti messaggi di odio e intolleranza che siamo tristemente abituati a leggere”.

A seguito del voto popolare e della valutazione della giuria tecnica, composta da Rocco Balzamà (esperto di informatica e di marketing digitale) ed Andrè Gullo (fotografo), è risultato vincitore Vincenzo Pezzimenti, con una fotografia dello Scoglio dell’Ulivo in notturna.

Due menzioni speciali, invece, per Luigi Iusi (con uno scatto raffigurante la Marinella, dalla galleria posta sul costone S. Elia) e Fabio Camera (fotografia scattata in Villa “G. Mazzini”, raffigurante una panchina vuota).