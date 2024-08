Sono risultate ampiamente nella norma le analisi periodiche sulla potabilità e qualità dell’acqua della Sorgente Vina distribuita nei comuni consorziati (Palmi, Melicuccà e Seminara per la sola frazione di Sant’Anna).

Il Consorzio Vina si impegna costantemente per monitorare regolarmente e garantire che l’acqua potabile distribuita sia sicura e adatta al consumo umano, nel rispetto di tutti i rigorosi standard di qualità e sicurezza previsti dalla legge.

I campioni prelevati dalla rete del sistema idrico consortile hanno confermato, infatti, che l’acqua è priva di qualsiasi contaminante significativo, quali, tra gli altri, metalli pesanti e Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), soddisfa i requisiti di purezza, ha un ottimale equilibrio chimico ed è sicura dal punto di vista microbiologico, non essendo presenti batteri patogeni.

Anche quanto a colore, odore e sapore, l’acqua fornita dall’Acquedotto Vina, è apparsa priva di caratteristiche indesiderabili.

I risultati delle analisi sono consultabili, come sempre, sul sito internet dell’acquedotto (www.acquedottovina.it).

Il Consorzio invita, infine, gli utenti ad adottare comportamenti responsabili nell’utilizzo dell’acqua, evitando usi impropri.

La stagione eccezionalmente secca, con conseguente ulteriore riduzione della portata della sorgente, a fronte di una maggiore richiesta nel periodo estivo, costringe, infatti, ad operare spesso chiusure notturne per consentire il recupero dei serbatoi di raccolta e poter garantire l’erogazione durante il giorno.