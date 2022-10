Si è concluso oggi con la “ Merenda della solidarietà” il percorso

solidale con i volontari dell’ AISM di Palmi che ha visto coinvolti tutti

gli alunni dei tre ordini dell’ IC “ San Francesco “ di Palmi.

“ Il percorso didattico-educativo sulla solidarietà, consolidato negli

anni, ha come fulcro centrale la conoscenza e la consapevolezza dei

diritti umani. La scuola è l’ agenzia educativa che coinvolgendo

alunni, genitori e docenti realizza di momenti finalizzati alla

riflessione attiva sui problemi più urgenti della globalità e volti a un

cammino di crescita comune in cui tutti diventano protagonisti del

tentativo di abbattere l’ignoranza e l’intolleranza. L’educazione alla

pace e alla cittadinanza nasce dalla consapevolezza che la complessità

della realtà sociale e culturale in cui la scuola opera impone una

lettura ancora più umana del mondo contemporaneo e un imperativo

categorico: “agire per cambiare”.

Con questo pensiero il Dirigente Scolastico prof. Ferdinando Rotolo

ha dato inizio alla manifestazione, passando la parola all’ avv. Sissy

Facciolà, la quale ha dimostrato tutto il suo compiacimento per la

nutrita partecipazione agli eventi che hanno coinvolto tutti plessi dell’

istituto. “Queste manifestazioni, ha proseguito, forniscono l’occasione

di promuovere una vera cultura dell’aiuto e della pace che non può

limitarsi all’insegnamento di valori e principi ma deve essere orientata

all’azione concreta”.

Dopo un breve dibattito si è passato ad un momento conviviale.