La Lega Salvini sarà presente alle prossime elezioni amministrative di maggio valide per l’elezione del Sindaco nella Città di Palmi e lo farà accanto al candidato del centrodestra Dott. Giovanni Barone.

Palmi deve voltare pagina per tornare ad occupare quel ruolo guida che le compete e che oggi, purtroppo, sembra aver perso.

Per questo, insieme alle altre forze che storicamente compongono l’area di centrodestra, abbiamo deciso di sostenere la predetta candidatura, con la convinzione che la Sua guida esperta saprà restituire alla Città quella posizione faro all’interno della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Metteremo a disposizione idee, programmi e proposte e lo faremo con il sostegno fattivo e costante, del Consigliere Regionale Prof. Giuseppe Gelardi, attuale Presidente della commissione anti-ndrangheta, uomo del territorio capace e competente per come ha già dimostrato all’interno delle Istituzioni scolastiche in tutti questi anni.

Ciò ci consentirà di avere un rapporto continuo con i vertici della Regione Calabria.

Proprio dal rilancio del settore dell’Istruzione e del mondo dello sport e, in generale, dall’universo giovanile, è necessario ripartire, ma in modo professionale e programmato anche attraverso la formazione di consulte costituite da professionisti.

Non faremo mancare alla Città il nostro apporto neanche sulle problematiche riguardanti la Sanità e rifiuti e proporremo specifici progetti di tutela e rilancio delle nostre aree costiere.

Ci auguriamo che tutti i candidati, ciascuno nelle rispettive posizioni, si dimostrino all’altezza del compito e siano in grado di offrire ai nostri concittadini un confronto politico utile e costruttivo, isolando atti di protagonismo personale o peggio di insulti.

Il prof. Giovanni Saffioti

Referente della Lega Salvini – Palmi