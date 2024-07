Di GiLar

Abbiamo seguito passo dopo passo l’evolversi della “nube tossica” causata dall’incendio allo stoccaggio di rifiuti a Palmi “Poly2oil” ex Radi, e lo abbiamo fatto dando priorità in quanto abbiamo sempre cercato di mantenere costantemente informati i cittadini visto il panico e la paura che si era creata, ma soprattutto la solitudine che gli stessi hanno manifestato in quanto abbandonati dai politici regionali e non che di solito fanno a gara per prendersi meriti anche per le cose più ridicole, ma che in questo caso non si sono fatti vivi, ma hanno preferito la passerella del G7 perché di passerella si è trattato e nulla più.

Eppure la paura c’era come anche le preoccupazioni, specie quella dei sindaci del territorio che avevano l’arduo compito di tranquillizzare i propri cittadini, e anch’essi abbandonati. La politica ha dimostrato la reale faccia nei fatti, ma che noi conoscevamo già. Vedrete che se domani il governatore Occhiuto verrà insignito del “bradipo d’oro”, faranno a gara per inciare note stampa di ringraziamento, mentre in questo caso nessuna nota stampa è stata letta per il grande lavoro che i Vigili del fuoco e altri volontari hanno svolto per spegnere un incendio che ha creato un grave e preoccupante disastro ambientale.

Allo stato attuale leggiamo dalla pagina social del Comune di Palmi che, “Questa mattina si è tenuta presso la Prefettura di Reggio Calabria una riunione sull’incendio sviluppatosi presso la stabilimento della Poly2Oil, con tutte le Forze dell’Ordine e l’Arpacal. L’incendio è quasi del tutto spento.

Il monitoraggio della qualità dell’aria da parte di Arpacal non evidenzia il superamento delle soglie e ci viene assicurato che non vi è pericolo per la salute pubblica. Pertanto, non ci sono i presupposti per emanare un’ordinanza. A breve prenderanno il via anche le analisi del suolo. Le indagini sulla tossicità dei fumi proseguiranno senza sosta. In via cautelativa, quanto agli alimenti, si raccomanda di lavare accuratamente ortaggi e verdura, nonché di sbucciare la frutta”.

IL COMUNICATO DEL COMUNE DI GIOIA TAURO

Si è tenuta stamani presso la Prefettura di Reggio Calabria una riunione avente come oggetto l’incendio dello stabilimento “POLY2OIL”.

Presenti al tavolo tecnico istituzioni politiche , forza dell’ordine , ASP e dirigenti ARPACAL .

Dal confronto e’ emerso un dato importante; quasi tutti i focolai dell’incendio sono stati spenti.

I tecnici Arpacal , che monitorano la qualità dell’aria da diversi giorni, non segnalano fase di criticità.

Il monitoraggio della qualità dell’aria da parte di Arpacal non evidenzia il superamento delle soglie e ci viene assicurato che non vi è pericolo per la salute pubblica.

Si raccomanda comunque, in via precauzionale, di adottare tutte le misure igienico sanitarie per il consumo di cibi provenienti da coltivazioni locali ricadenti nel territorio della Piana di Gioia Tauro, in particolare modo per quelli provenienti ,in maniera specifica ,dalle coltivazioni di terre immediatamente ricadenti vicino al luogo dell’incendio. Sono in itinere continui monitoraggi con analisi del suolo al fine di verificare la presenza di agenti tossici ; questa Amministrazione comunale si adopererà per dare aggiornamenti ufficiali come dalle risultanze di ARPACAL”.

Attendiamo…ulteriori sviluppi!