Stamattina la spiaggia alla Tonnara in Contrada Scinà era pulita (sic!). Bonificata dai cumuli di rifiuti che noi avevamo “denunciato” interpellando il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio (consigliere metropolitano ed esponente del Partito Democratico), il 16 agosto scorso, giorno dove si festeggia San Rocco, e nell’arco di 48 ore, tutto è stato pulito!

Stamani c’era il mare agitato, ma i cumuli di rifiuti che nei giorni scorsi facevano da cornice indecorosa, non c’erano più e ciò ci rende piacevolmente soddisfatti.

I rifiuti raccolti sia nella spiaggia che nelle strade adiacenti, sono stati accantonati in vari angoli della Contrada per poi essere definitivamente rimossi dai mezzi della nettezza urbana.

Abbiamo volutamente riportare la notizia, non per prenderci i meriti, ma per dare il merito al sindaco di Palmi di aver prontamente accolto la nostra segnalazione, così come vengono segnalati dei “disservizi”, è corretto segnalare quando tali vengono risolti.

Ma una riflessione va fatta ed è d’obbligo. Quando abbiamo scattato le foto di quei cestini colmi di immondizia, indegni e indecorosi, in piena stagione estiva ed a ridosso di Ferragosto, non abbiamo potuto fare a meno di osservare i vari rifiuti, e ci siamo chiesti, ma che cazzarola ci fanno tra i rifiuti, ombrelloni, sdraio ed altri oggetti non consoni ad una raccolta, diciamo pure, “differenziata”?

Stamani abbiamo avuto conferma osservando i cumuli raccolti e c’è di tutto, comprendiamo bene la questione della mancata raccolta dei rifiuti, ma benedetto Iddio pure voi eh!

C’è di tutto, dall’ombrellone, al seggiolone fino alla sdraio. Poi si notano pure una serie di irriguardosità per l’ambiente stesso, come per il suo rispetto. Credo che non sia normale, sostare con dei camper, per poi andarsene, fare i propri “porci comodi” e lasciare in quei luoghi di sosta i sacconi dei rifiuti, è normale tutto ciò? Noi pensiamo di no, anzi, è gravemente oltraggioso nei riguardi di un luogo il quale ti ha ospitato.

Cerchiamo tutti insieme di essere collaborativi per l’ambiente, per la spiaggia, per il mare e per noi stessi.

(GiLar)

Ps. Stamani alcuni mi hanno riconosciuto in merito al pezzo che ho fatto per sensibilizzare la questione, posto che il merito è del sindaco e dei lavoratori che hanno effettuato la raccolta, facendo lo stesso percorso, ho notato in alcuni punti tanta inciviltà, come l’abbandonare bottiglie di plastica e buste di plastica piene di rifiuti sotto cespugli e alberi… sparare sul pianista (sindaco”, è facile… ma…

Attendiamo che vengono rimossi i rifiuti depositati provvisoriamente, visto l’odore nauseabondo