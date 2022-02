Alcuni giorni fa il Comando di Polizia Locale di Palmi ha ricevuto una mail dalla

maestra Rossana Barone, insegnante di sostegno presso l’Istituto Comprensivo “San

Francesco” – Scuola Primaria “Trodio” nella quale, con grande sensibilità, la stessa

raccontava l’enorme passione che un suo alunno “speciale”, il piccolo Nathan, nutre

per le auto della Polizia Locale e verso gli agenti che vede ogni giorno fuori la sua

scuola come “angeli custodi”. L’insegnate chiedeva se fosse possibile realizzare il

sogno di Nathan e consentirgli di sedersi su quell’auto da lui tanto ammirata. Una

richiesta del genere non poteva essere delusa e oggi il sogno di Nathan si è finalmente

realizzato. Ben tre degli “angeli custodi” presenti tutte le mattine davanti la sua

scuola lo hanno accolto dedicandogli una particolare attenzione, nominandolo

“agente onorario” e regalandogli un berretto della Polizia Locale con il logo del

Comune di Palmi. Il piccolo Nathan ha quindi potuto sedersi sull’auto da lui sempre

sognata, azionare i lampeggianti e fare un piccolo giro “di pattuglia” con gli agenti,

rientrando poi a scuola colmo di felicità. Da oggi la città può contare su un nuovo

“agente” e noi siamo lieti di aver potuto consegnare ad un bimbo davvero “speciale”

un momento di felicità, consapevoli che il piccolo Nathan porterà sempre nel suo

cuore questa esperienza ed il ricordo di quei poliziotti locali così vicini alla gente.