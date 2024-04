Compie 110 anni il Consorzio intercomunale, costituito, il 31 marzo 1914, per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’Acquedotto Vina che garantisce l’approvvigionamento idrico per i Comuni di Palmi, Melicuccà e per la frazione di Sant’Anna di Seminara sin dal 15 ottobre 1922, quando venne ultimato ed inaugurato con l’attivazione della Fontana monumentale della Palma, in Piazza Amendola, a Palmi, dall’on. Giuseppe De Nava, allorché era Sindaco l’Avv. Michele Guardata.

È questo, tuttavia, il suo ultimo anno di attività, dal momento che, per effetto della L.R. 18 maggio 2017 n 18 e, da ultimo, della L.R. 20 aprile 2022, n. 10, che ha istituto l’Arrical (Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria), quale ente di governo del servizio idrico integrato e dei rifiuti urbani per l’intero territorio calabrese, dal secondo semestre del 2024, probabilmente da ottobre, gli subentrerà SO.RI.Cal SpA, individuato, da Arrical, quale gestore unico per 30 anni, per l’intera Calabria.

È quanto prevede, infatti, il decreto del 10/01/2024 del Commissario straordinario Arrical.

È previsto che, sino a quella data, il Consorzio continui ad operare garantendo solo l’ordinaria gestione, mentre i lavori di manutenzione straordinaria e, in particolare, l’attività di ‘ingegnerizzazione delle reti idriche urbane, funzionale alla riduzione delle perdite, sono già passati alla gestione regionale ed appaltati in R.T.I (raggruppamento temporaneo di imprese composto da “Puglia Engineering Srl Unipersonale, IA.ING. Srl – Costruzioni Idrauliche, Stradali, Agrarie, Forestali, a C.1.S.A.F. SpA – Società Italiana Lavori Edili Marittimi e SILEM Srl Unipersonale), per l’importo di € 14.130.225,77

I comuni di Palmi Melicuccà e Seminara andranno a confluire nel distretto n 6, dei sette in cui il piano della Sorical SpA ha previsto che verrà suddiviso il territorio regionale, che comprenderà 55 comuni, tra i quali Reggio Calabria.

Continuerà, comunque, anche in questo periodo transitorio, l’impegno del Consorzio Vina per il recupero della morosità arretrata, che ammonta a più di 4 milioni e mezzo di euro e per l’individuazione e l’eliminazione gli allacci abusivi