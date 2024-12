PALMI: IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL PARCO URBANO DI TAUREANA

Con un video diffuso sui propri canali, il Sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio ha annunciato lo stanziamento di 60.000 euro per la realizzazione di un Parco Urbano a Taureana: “Oggi con un’apposita variazione di bilancio abbiamo stanziato somme per la manutenzione delle scuole, per la messa in sicurezza del territorio, per importanti interventi sulla viabilità comunale, per programmare un mese intero di eventi natalizi. Ma soprattutto abbiamo stanziato 60.000 euro, tutte risorse comunali, per dare seguito al progetto che abbiamo ribattezzato “Palmi Città Felice”. L’idea è quella di riqualificare aree centrali e periferiche che prima erano in degrado, abbandonate e che invece diventeranno luogo di aggregazione sociale, vere e proprie aree attrezzate. In questo caso – dopo la 101, l’ex Macello, Pille e Rione Impiombato – si interverrà a Taureana”.

L’intervento proseguirà con l’obiettivo di portare questo modello in altre aree della Città.