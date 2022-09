“L’accoglienza  un presupposto indispensabile del processo educativo e una risposta al fondamentale bisogno di sicurezza dei bambini e dei genitori, nonch un contributo considerevole alla prevenzione del disagio scolastico”. Con questa riflessione la docente Franca Barillaro, collaboratore vicario dell’IC “San Francesco” di Palmi, dopo aver porto i saluti del dirigente scolastico prof. Ferdinando Rotolo, ha dato inizio al nuovo anno scolastico per i bambini e le bambine delle prime classi scuola primaria. In un clima di festa, sorrisi e tanto entusiasmo i piccoli sono stati omaggiati con una medaglia di benvenuto. Questa è la convinzione e la consapevolezza delle insegnanti del nostro istituto, l’ Accoglienza non deve limitarsi ai primi giorni di scuola, ma deve essere una costante durante tutto l’anno, in quanto lo stare bene a scuola  il presupposto fondamentale dell’apprendimento. Buon inizio ai nostri alunni.