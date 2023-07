La notte passata, la splendida Piazza Amendola è stata il palcoscenico dell’affascinante performance di Emanuela Aureli, uno degli eventi del calendario Varia di Palmi 2023.

L’artista, con il suo spettacolo inimitabile, ha catturato l’attenzione di un pubblico numerosissimo, interpretando con bravura e carisma personaggi amati dal pubblico, tra cui Maria De Filippi, Madame, Lorella Cuccarini, Loredana Bertè, Barbara D’Urso, Milly Carlucci, Ornella Vanoni, Raffaella Carrà, Patty Pravo, e Valeria Marini.

I 400 posti a sedere messi a disposizione gratuitamente dalla Fondazione Varia di Palmi e dal Comune di Palmi sono stati occupati in un batter d’occhio, con altre migliaia di spettatori che hanno assistito all’esibizione in piedi, testimoniando la grande risposta del pubblico all’appello della cultura e dell’arte.

Emanuela Aureli ha mostrato grande disponibilità e affetto nei confronti dei suoi fan, accogliendo con gioia le richieste di foto e di saluti. La stessa artista è rimasta folgorata dalla bellezza di Palmi, dalla bellezza delle luminarie e dalla ricchezza del programma della Varia, tanto da rimanere sul territorio palmese fino alle prime ore del mattino. Il Presidente della Fondazione Varia di Palmi e l’Assessore Giuseppe Magazzù hanno avuto il piacere di invitare Emanuela al grande appuntamento del 27 agosto, con la Scasata.

Il successo della serata ha riscontrato un eco molto positivo anche tra i commercianti locali e gli operatori di ristorazione e bar, che hanno espresso grande soddisfazione per queste prime serate del programma eventi de La Varia di Palmi. L’atmosfera vivace e l’afflusso di migliaia di persone ogni giorno anticipano quella che potrebbe essere la migliore estate di sempre per Palmi.

Ma la Varia di Palmi 2023 non si ferma qui. Il calendario è ricco di altri appuntamenti entusiasmanti in Piazza Amendola: il 2 agosto, sarà la volta di Jack Alviano con il suo omaggio a Rino Gaetano; il 6 agosto, Beppe Grillo farà divertire il pubblico con il suo spettacolo di cabaret; il 9 agosto, si esibirà il talentuoso Giovanni Caccamo; infine, l’18, il 19 e il 24 agosto, si terranno gli appuntamenti con i Manetti Bros, Piero Chiambretti e il grande jazz di Massimo Moriconi e Emilia Zamuner.

Il programma della Varia di Palmi 2023 ha riservato una sorpresa anche per la serata di ieri: a Taureana, è andato in scena lo spettacolo di Cosimo Papandrea, sempre a ingresso gratuito.

Per il programma completo, visita il sito ufficiale della Varia di Palmi: www.variadipalmi.it. L’estate a Palmi non è mai stata così entusiasmante!