Venerdì 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica, presso il cine-teatro Manfroce di Palmi, gremito in ogni ordine di posto, è andata in scena la commedia inedita “8 marzo, le donne e Maddalena” scritta dalla regista Laura Rutigliano. La commedia è stata rappresentata dalla compagnia teatrale “le maschere sognanti” di Palmi. L’evento è stato realizzato in stretta collaborazione con il Club Rotary di Gioia Tauro, col patrocinio del Comune di Palmi, dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, della Commissione regionale delle pari opportunità, del Consiglio regionale della Calabria, del Comitato pari opportunità del C.O.A. di Palmi e dell’A.I.G.A. di Palmi. Tra il primo e il secondo atto della commedia è stato proiettato un cortometraggio del regista Emiliano Chillico e dell’assistente operatore Giorgio Fazzari. L’opera è stata accolta con notevole apprezzamento dal numeroso pubblico presente. Prendendo spunto dalla quotidianità , in un contesto parrocchiale impegnato a preparare i festeggiamenti per la celebrazione della festa delle donne (l’8 marzo), attraverso i dialoghi degli attori, viene affrontato il delicato e rilevante tema della condizione della donna nella storia in generale e nel mondo cattolico in particolare, con le sue istanze di equità e di riscatto dalle discriminazioni di genere. La rappresentazione è stata fluida, ben curata e tutti gli attori si sono pienamente calati nella loro parte con bravura. Molto intenso, dal punto di vista emotivo, è stato il cortometraggio, che attraverso il dolore della Madonna e della Maddalena ha riproposto alcuni momenti della crocefissione e della resurrezione di Gesù. Dopo la rappresentazione teatrale vi è stato un momento estremamente significativo e seguito con molta attenzione dal pubblico, costituito dalle riflessioni dei rappresentanti degli enti che hanno fornito il patrocinio morale all’evento sul tema centrale della rappresentazione. L’avv. Domenico Infantino, presidente del Rotary Club di Gioia Tauro, ha voluto ricordare il grande dono lasciatoci in eredità dai padri costituenti che all’art. 3 della Costituzione hanno posto la pari dignità di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, caricando le istituzioni del compito di rimuovere gli ostacoli che di fatto la impediscono e ha concluso il suo intervento auspicando che nell’immediato futuro . L’avv. Angelo Rossi, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, l’Avv. Mariano Parisi presidente A.I.G.A. Palmi e l’Avv. Clara Tripodi, presidente Comitato Pari Opportunità C.O.A. Palmi hanno segnalato la grande sensibilità e attenzione delle associazioni forensi verso il tema della differenza di genere e l’inserimento con successo delle donne nell’esercizio della difficile professione di avvocato. Molto significativo anche l’intervento del Vescovo S.E. Mons. Francesco Milito che ha testimoniato l’impegno del mondo cattolico a favore della eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne. In conclusione il dirigente Francesca Porpiglia, in rappresentanza del Comitato regionale delle pari opportunità, ha evidenziato l’importanza sociale di eventi che stimolano la collettività a prendere posizione e ad opporsi con fermezza ad ogni forma di discriminazione di genere, affermando come l’ente regionale da lei rappresentato è pronto ad intervenire senza risparmio a presidio delle pari opportunità.

Meritano di essere tutti menzionati gli attori. Per il cortometraggio: Valentina Canino (Maddalena), Angela Pirrottina (Madonna), Paola De Salvo (Maria di Cleofa), Giuseppe Calvo (soldato), Emiliano Chillico (Gesù), Giuseppe Infantino (soldato), Giovanna Nastasi (pia donna), Maria Teresa Borgese (pia donna), Anna Luppino (pia donna), Lina Cambrea (pia donna), Laura Rutigliano (passante), Rosario Agostino Tortorici (passante). Per la commedia: Giuseppe Calvo (parroco), Vincenzo Simonetta (diacono), Maria Teresa Borgese (catechista), Giovanna Nastasi (catechista), Tania Trapani (catechista), Paola De Salvo (catechista), Anna Luppino (catechista), Lina Cambrea (parrocchiana), Rosario Tortorici (parrocchiano), Giuseppe Infantino (parrocchiano), Davide Foti (musico), Antonio Foti (musico). Fotografia: Dott. Vincenzo Barone e Domenico Zoccali. La serata si è conclusa con gli interventi di ringraziamento dei registi Laura Rutigliano ed Emiliano Chillico.