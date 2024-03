L’appuntamento non ha tradito le aspettative conquistando il pubblico che dalle 16.00 di ieri pomeriggio ha affollato l’auditorium del plesso di San Gaetano. Il primo “Dantedì” dell’Istituto “Pizi” ha reso onore alla grandezza del sommo poeta, attraverso l’impegno, la passione e i talenti dei nostri studenti.

▪️Suggestivo il programma del pomeriggio: le tre cantiche della Divina Commedia sono state ripercorse in un intenso viaggio di parole, musica e danza che ha fatto rivivere alcuni dei momenti poetici più celebri dell’opera dantesca (dal I canto dell’Inferno alla Preghiera alla Vergine del XXXIII del Paradiso). Le classi di tutti gli indirizzi dell’Istituto, guidate dai propri docenti, hanno prodotto letture drammatizzate, creazioni artistiche, esibizioni musicali e coreografiche, guidando il pubblico attraverso la creatività del genio dantesco.

▪️Grande soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Domenica Mallamaci, che, salutando i presenti, ha ringraziato l’intera comunità scolastica impegnata, per la prima volta, nell’organizzazione dell’importante manifestazione culturale. L’attività è stata coordinata dalle prof.sse Maria Bonfiglio e Anna Saraceno.