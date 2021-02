Lunedì 22 febbraio a Palmi alle ore 9.30 a 40 anni dalla scomparsa di Rossella Casini, il Coordinamento, nel rispetto delle norme anticovid, deporrà in suo ricordo un mazzo di fiori nel luogo in cui le è stata dedicata la via. Alla iniziativa hanno assicurato la presenza l’Amministrazione Comunale di Palmi, la Sez. ANPI di Palmi, il Consigliere Regionale, Antonio Billari e Gaetano Saffioti

A seguire, alle ore 16, il portavoce Enzo Infantino e il Presidente del Consiglio Comunale di Palmi, Salvatore Celi, su invito del Presidente Luca Milani, interverranno durante i lavori del Consiglio Comunale di Firenze nel quale si terrà un momento di riflessione sulla figura della giovane Fiorentina vittima innocente della ndrangheta.