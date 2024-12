Di Fameli Foti Rosa

Il progetto “Palmi Città Felice” voluto e pensato dal Sindaco Giuseppe Ranuccio assieme alla giunta comunale, mira alla volontà di fare bene per il surplus della popolazione tutta. Il Sindaco Ranuccio della città di Palmi ( Rc ) racconta sulle sue pagine social: 《Se in ogni piazza e in ogni quartiere ci fosse un’area verde attrezzata, a disposizione di tutti, dove rilassarsi, giocare o semplicemente chiacchierare insieme. Se dove ora ci sono sterpaglie o aree abbandonate sorgessero invece parchi giochi per i bambini e polmoni verdi per genitori e nonni. Se i quartieri della città, in centro come in periferia, venissero così riqualificati, io credo che Palmi sarebbe davvero una città più felice. Sono consapevole che ci sono tante e tante altre criticità e problematiche da affrontare. Proprio per questa convinzione ho fortemente voluto promuovere e varare, con l’ausilio fondamentale di consiglieri ed assessori, il progetto “Palmi Città Felice”.

Un sogno, fino a ieri, finalmente approvato in consiglio comunale, che presto quindi diverrà realtà. Abbiamo già toccato i vari rioni con successo: Pille, 101, Impiombato, Macello, via Basile, Fondacaro, Vittorio Veneto, Carbone, Cittadella, Badolati, Pascoli, San Leonardo, Tonnara. E ancora strade, marciapiedi, illuminazione, palestre e tanto altro. Sono contento ed emozionato. Parlano i fatti non parole!》. Un programma di riqualificazione a partire dalle scuole e le sue palestre, tema già largamente affrontato e brillantemente riuscito. il ripristino delle strade urbane, della viabilità, del problema sempre attuale della pulizia fognature, ecc. In particolare nell’ultimo Consiglio Comunale svoltosi, si è gettato lo sguardo sulla zona periferica di Taureana di Palmi. Una zona degradata e dimenticata, dinanzi la vecchia Stazione ferroviaria di Taureana. Oggi soppressa, la fermata di Taureana venne attivata il 28 luglio 1923. Successivamente trasformata in stazione, venne ricostruita in occasione del raddoppio della linea, con l’erezione di un nuovo fabbricato viaggiatori. I lavori furono completati nel 1961. Oggi si sta pensando ad un nuovo polo attrattivo, destinato all’attenzione dell’infanzia e delle persone mature. Abbiamo un calendario natalizio che vedrà brillare la città di Palmi, e allo stesso tempo sono stati destinati ben sessanta mila euro per il progetto del Parco urbano a Taureana. Un ripristino ma anche una riqualificazione zonale, che abbraccia la periferia, dimenticata e bistrattata. Nonostante una location di rilievo, posta tra mare e monti, con alto potere attrattivo nella stagione estiva. Il Sindaco Giuseppe Ranuccio, subito dopo il consueto Consiglio Comunale di fine novembre e la presentazione del progetto, che rivoluziona le zone periferiche di Palmi, ha subìto l’ennesima protesta da una parte dell’opposizione comunale, con l’abbandono dell’aula. Ranuccio: 《 oggi l’ennesima manifestazione di rifiuto, durante il consiglio comunale, senza nessuna possibilità di confronto, con l’abbandono dell’aula da parte dell’opposizione, mi lascia basito. Ma non ci fermeremo. Noi vogliamo credere in una rinascita del nostro paese, con lavori di prima necessità e riqualificazione di zone abbandonate oramai da anni》. Come sempre il Sindaco Ranuccio ama i mezzi mediatici per comunicare con la città, ed essendo giovanissimo ha lanciato un suo spassionato “video messaggio” tramite Facebook, il suo mezzo social più usato:《 I palmesi e visitatori, i turisti che arriveranno dalla Piana e non solo, potranno usufruire di un altro polo sociale d’incontro, una zona gioco per i più piccoli ma anche di ritrovo per i più grandi. Abbiamo pensato di sacrificare una parte del bilancio comunale per questo nuovo obiettivo, che è di primaria importanza. Oltre le competenze già avviate in tema di scuole, in particolare le palestre già ripristinate in questi anni, l’attenzione per il rifacimento del manto stradale e la pulizia delle fognature, ma non finisce qui. Oggi anche le periferie avranno la loro riqualificazione e funzionalità 》. Per la realizzazione del parco in località Taureana di Palmi, la zona che stacca e delimita la zona mare dall’area montana, il consiglio comunale ha approvato la delibera. Con un video diramato sui social. Su Facebook il Sindaco di Palmi ha comunicato che sono stati stanziati fondi per la costruzione e realizzazione di un parco urbano a Taureana, mostrando a tutti la foto del progetto in 3D; quindi è confermato che Taureana avrà il suo parco urbano. Ranuccio:《 abbiamo considerato la messa in sicurezza del territorio, importanti interventi sulla viabilità comunale, per dare un Natale festoso a Palmi avremo un mese speciale, con tantissimi eventi a tema, con luci, musica e colori. Abbiamo pensato di sostenere con il bilancio comunale il progetto “Palmi Città Felice”, che darà lustro e renderà ancora più bella la nostra citta. Palmi luogo di aggregazione sociale, aree attrezzate e agorà sociale. Ricordiamo solo alcuni lavori già eseguiti e realizzati: ripristino della cooperativa 101, i giardini di rione Pille, il campo da basket di zona Macello con aree bistrò, rione Impiombato, affaccio Soriano con lo Streetbook e zona Torre. Oggi abbiamo posato lo sguardo su Taureana, e andremo avanti con il progetto “Palmi Città Felice” con grandi riqualificazioni in tutte le altre area della bella Palmi. A breve avremo altri risultati, ad maiora semper!