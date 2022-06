L’esito delle Amministrative 2022 ha messo in evidenza la nostra bocciatura da parte degli elettori.

Undici anni di battaglie sia dentro che fuori dal Consiglio comunale non sono bastati per acquisire la fiducia e il consenso dell’elettorato palmese.

Siamo rammaricati per il risultato ottenuto ma altrettanto orgogliosi del lavoro svolto durante la campagna elettorale che si è appena conclusa.

Un sentito ringraziamento va a tutte le persone che hanno apprezzato e sostenuto con il loro voto il nostro progetto e i nostri valori.

Ringraziamo anche Giuseppe Ippolito Armino, unica vera figura di opposizione all’interno del Consiglio comunale negli ultimi cinque anni.

Alla città lascia un contributo mai visto prima: consigliere comunale con 80 presenze totali, più di qualunque altro consigliere sia di maggioranza che di opposizione, nonchè consigliere più attivo con ben 29 mozioni e 80 interpellanze/interrogazioni presentate (l’85% di tutta la consiliatura), un vero e proprio esempio di come andrebbe affrontato un mandato politico.

Rispettando come sempre la volontà degli elettori accettiamo il duro verdetto delle urne augurandoci che chi andrà ad amministrare possa operare per il bene della città.

Riteniamo comunque che Palmi meriti un’alternativa ai due gruppi di potere che da anni si alternano a Palazzo San Nicola.