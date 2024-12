Sabato 14 dicembre 2024, alle ore 18:00, si terrà la Settima Edizione del prestigioso Premio Caposperone, ideato da Graziano Tomarchio e dal Dott. Giuseppe Di Francia, con il patrocinio del Comune di Palmi.

L’evento si svolgerà presso la suggestiva location di Strada Provinciale Palmi – Tonnara, 106, a Palmi (RC), e sarà condotto dai giornalisti Dominga Pizzi e Consolato Malara, garanti di una serata all’insegna della professionalità e dell’eleganza.

Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà la consegna del premio realizzato dal maestro ceramista seminarese Vincenzo Ferraro, noto per il suo contributo artistico alla valorizzazione del territorio.

A rendere l’atmosfera ancora più magica sarà l’intrattenimento musicale a cura del Professore Adolfo Zagari, il cui talento aggiungerà un tocco di raffinatezza all’evento.

Il Premio Caposperone si conferma un appuntamento immancabile per celebrare eccellenze locali e nazionali, unendo cultura, arte e intrattenimento in una cornice unica.