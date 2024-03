Il Comando di Polizia Locale di Palmi, nei giorni scorsi, ha avviato una intensa

attività di contrasto al gioco d’azzardo in linea con le campagne di sensibilizzazione e

con le normative messe in campo dalle Istituzioni; particolare attenzione è stata posta

sulla limitazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali nei quali sono

installati dispositivi di cui all’art.110 del TULPS (Slot, New Slot e Videolottery) che,

in Calabria, devono rimanere chiusi dalle 12:30 alle 14:30 e nell’arco notturno, sul

contingentamento delle macchine in relazione alle dimensioni dei locali, sulle misure

adottate per vietare l’ingresso ai minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con

vincite in denaro. Le recenti normative hanno introdotto l’obbligo di riportare

avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e

sulle relative probabilità di vincita sugli apparecchi di gioco, nelle aree e nelle sale

con videoterminali, nei punti di vendita di scommesse su eventi sportivi. Sono state

poste sotto la lente d’ingrandimento del personale del Nucleo Operativo Sicurezza

Urbana della Polizia Locale di Palmi, diretto dal Tenente Giuseppe Vilasi, numerose

sale da gioco nelle quali erano collocati apparecchi del tipo Slot, New Slot e

Videolottery, rilevando diverse violazioni da parte dei gestori delle sale e dei

distributori dei giochi: Numero di apparecchi superiori a quello previsto; in qualche

caso mancata esposizione sui giochi dei nulla osta di distribuzione o di messa in

esercizio, in taluni casi la mancata esposizione sui giochi della targa riportante la

formula di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite

in denaro nonché le relative probabilità di vincita. Per alcune attività è stato segnalato

che non adottavano idonee misure atte ad evitare la partecipazione ad un gioco

pubblico con vincita in denaro da parte di minori degli anni 18, in quanto l’accesso

alle sale era consentito liberamente e senza la presenza di personale preposto al

controllo; altre invece risultavano aperte in orari nei quali avrebbero dovuto essere

chiuse, in violazione della Legge regionale 26 aprile 2018, n.9. Complessivamente

sono state comminate sanzioni per circa 30.000,00 euro inviando i rapporti

all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le attività di contrasto continueranno per

garantire il rispetto delle norme a tutela dei minori e per garantire l’esercizio del

gioco in maniera lecita e responsabile.

