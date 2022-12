In occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità istituita dall’ONU nel 1981 con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza verso la comprensione dei problemi connessi alla disabilità, i diritti e il benessere delle persone con disabilità .

L’Associazione di Volontariato Presenza di Palmi ha tenuto un dibattito durante il Convegno “Disabilità e Volontariato” aprendo importanti riflessioni sul tema. Il Convegno si è svolto presso la Sala Consiliare del Comune di Palmi, tra i presenti il Sindaco di Palmi Avv. Ranuccio, l’assessore alle politiche sociali dott.ssa Denise Iacovo. Il presidente dell’Associazione di Volontariato Presenza ha dato inizio ai lavori valorizzando la cultura del volontariato e sottolineando l’importanza della solidarietà sociale.

Ha moderato il dott. Ettore Russo coadiuvando magistralmente i contributi dei tanti relatori presenti.

Hanno relazionato per l’Associazione Presenza la dott.ssa Claudia Zampaglione responsabile del Centro di Riabilitazione Estensiva Ambulatoriale, la dott.ssa Idria Galatà psicologa – Casa Protetta Emmaus, la dott.ssa Fabiana Minutolo psicologa – responsabile della Formazione e del Centro Socio-Riabilitativo Diurno Emmanuele, il Prof. Sergio Casadonte , il prof. Franco Greco, la dott.ssa Maria Francesca Franco psicologa. Inoltre sono stati importanti i contributi avuti durante la tavola rotonda della Sig. Mariangela Giovinazzo e del Sig. Rocco Greco.

L’obiettivo del convegno è stato quello di sensibilizzare alla tematica della disabilità, di favorire la conoscenza del volontariato, attuare un progetto per una partecipazione attiva, sensibilizzare le nuove generazioni verso una maggiore solidarietà sociale. All’evento sono state coinvolte gli istituti scolastici della città di Palmi con la partecipazione delle quinte classi del Liceo Classico “Nicola Pizi”.